د. جبريل: البنك الدولي وعد بدعم برنامج الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة بداية هذا العام

بورتسودان: السوداني

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، إنّ البنك الدولي وعد بدعم برنامج الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة بداية هذا العام 2024، وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة صعبة ليس لها مثيل، داعياً لوضع الخطط التي تمكن للاستفادة من الموارد التي يمتلكها السودان بصورة حقيقية لإعادة بنائه.

وكان كل من البنك الدولي وصندوق النقد جمّدا ملياري دولار من المساعدات كانا بصدد تقديمها للسودان عقب انقلاب نفّـذه رئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه وقتذاك حميدتي في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. كما جمّدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات.

وعزا جبريل، استمرار الحرب حتى الآن بسبب التمويل المباشر من الخارج ومن الإمارات، وشدد بأنه سيأتي اليوم الذى يطالب فيه الشعب السوداني، دولة الإمارات بالتعويض.

وأمّن جبريل الذي تحدث إلى إذاعة بلادي على أهمية المقاومة الشعبية لإسناد القوات المسلحة، وأضاف أن ثورة ديسمبر المجيدة تم اختطافها من أطرافٍ خارجيّةٍ.