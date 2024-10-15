وفدٌ من استشاريي أمراض القلب والقسطرة يصل القضارف

الخرطوم: السوداني

وصل إلى ولاية القضارف وفد الأطباء الاختصاصيين بقيادة بروفيسور محمد سعيد الخليفة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية وبرفيسور سليمان عبد الرحمن مدير عام مستشفى الأمل الوطني.

وسيتم خلال الزيارة التي جاءت برعاية كريمة من د. أحمد الأمين آدم والي القضارف بالإنابة ووزير الصحة المكلف علاج مرضى القلب بالولاية.

وأعلن بروفيسور دفع الله علم الهدى مستشار وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بأنه ستتم خلال الزيارة مقابلة كل حالات أمراض القلب ومن ثم حصر الحالات التي تحتاج إلى عمليات قسطرة قلبية لإجرائها في ولاية نهر النيل تحت رعاية والي القضارف بالإنابة ووزير الصحة المكلف بولاية القضارف.

وأوضح بروفيسور محمد سعيد الخليفة أن زيارته إلى ولاية القضارف ستشمل إجراء عيادات القلب للأطفال والكبار وحالات الطب الباطن وتحديد وفرز الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية خارج الولاية والمساهمة في تخفيف معاناة المرضى، مبيناً أن برنامج الزيارة يشمل كذلك تدريب الكوادر الصحية العاملة حول محاور التخطيط الاستراتيجي والجودة والعناية بالمرضى وتدريب الأطباء العموميين والنواب في فنيات التشخيص والعناية بالمرضى، إلى جانب عددٍ من المحاور التدريبية مع جامعة القضارف وزيارة مركز القلب المقترح بالقضارف لإبداء الرأي الفني، وكذلك زيارة لمحلية الفاو، متقدماً بشكره لحكومة القضارف وكل الجهود التي أسهمت في إنجاح الزيارة، مؤكداً استعداده التام للتعاون مع الولاية.