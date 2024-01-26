الموارد المعدنية تبحث تأمين مناطق التعدين

دالخرطوم: السوداني

أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر، أهمية التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وحكومات الولايات، في تأمين مناطق التعدين، ومقار الشركات العاملة في المجال.

وبحث محمد طاهر خلال زيارته لمقر قيادة الفرقة الثالثة مشاة بمحلية شندي، مُجمل الأوضاع الأمنية بمناطق التعدين بولاية نهر النيل، مشيراً إلى أن الولاية من أكبر الولايات المنتجة لمعدن الذهب وتشكل دعما كبيرا للاقتصاد القومي، داعياً للمزيد من التنسيق في جانب تأمين مناطق التعدين ومقار ومربعات الامتياز التابعة للشركات العاملة بالولاية.

وأوضح أنّ ولاية نهر النيل بها شركات واعدة ولها احتياطي كبير من معدن الذهب. واطمأن المدير العام للموارد المعدنية برفقة عدد من مديري الإدارات العامة على أوضاع الفرقة الثالثة مشاة بمحلية شندي.

من جانبه، أكد قائد الفرقة الثالثة مشاة، اللواء حمدان عبد القادر داؤود يقظة القوات المسلحة وجاهزيتها في جميع أنحاء الولاية لتأمين المواطنين وموارد البلاد المعدنية، وأعلن كامل استعداده للمزيد من التنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية في عمليات تأمين مواقع ومقار الشركات العاملة في مجال التعدين بالولاية.

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