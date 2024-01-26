الخارجية تُعلِّق حول تقرير اختطاف مليشيا الدعم السريع للنساء والفتيات

بورتسودان: السوداني

قال وزارة الخارجية إنّها اطلعت على التقرير الذي أصدرته شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة)، إحدى منظمات المجتمع المدني الإقليمية، حول جرائم اختطاف النساء والفتيات من قِبل المليشيا الإرهابية المتمردة.

وأحصت الشبكة، مائة وأربع حالات اختطاف واختفاء قسري لنساء وفتيات صغيرات السن منذ أن شنت المليشيا الحرب على الدولة والشعب السوداني في أبريل الماضي. وقالت إن دخول المليشيا لمناطق جديدة ينتج عنه ازدياد عدد المختطفات والمختفيات قسرياً.

وذكرت أن المختطفات يستخدمن في العمالة المنزلية لخدمة أفراد المليشيا قسراً ويتعرضن لمخاطر العنف الجنسي، مع ملاحظة أن بعضهن لا تتجاوز الثالثة عشرة من العمر. كما أن عمليات الاختطاف تتم بعد تهديد الأسر، ويصاحبها أحياناً الترحيل القسري لأسر المختطفات لإخفاء آثار الجريمة.

وأوضحت الخارجية أن تقرير الشبكة يعضد ما جاء في البيان الصادر في ١٧ أغسطس الماضي من اثنين وثلاثين من خبراء حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأَُمم المتحدة في قضايا حماية المرأة والطفل ومكافحة العنف الجنسي الذي نبّه للاستخدام الوحشي وواسع النطاق للاغتصاب والعنف الجنسي وأعمال السخرة ضد النساء من قبل المليشيا الإرهابية.

وقال الخبراء إن المليشيا تحتجز مئات النساء وتعرضهن للاستعباد الجنسي.

والمعروف أن المليشيا تقوم بتجنيد الأطفال مقاتلين، وتحتجز بضعة آلاف من المدنيين في مواقع مختلفة من المناطق التي تنتشر فيها وتستخدمهم دروعاً بشرية أو عمالة قسرية في ظروف احتجاز غير إنسانية. تماثل هذه الممارسات ما عُـرف عن الجماعات الإرهابية خاصة جماعة جيش الرب (LRA) وبوكو حرام وداعش.

وشددت الخارجية أن معاملة المليشيا تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بنفس الطريقة التي تعامل بها تلك المجموعات الإرهابية، لأنها لا تقل في ممارساتها الإرهابية عنها.

ودعت الخارجية، المنظمات الحقوقية لتسليط الضوء على الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية خاصةً ضد النساء والأطفال والنازخين والفئات الضعيفة.