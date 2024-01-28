إيقاف إجراءات الترقيات والتعيين بمؤسسات الدولة

بورتسودان: السوداني

أصدر وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف أحمد علي عبد الرحمن، قراراً بإيقاف إجراءات الترقي والتعيين وإعادة التعيين بمؤسسات الدولة.

وعزا القرار، الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية.

كما أصدر الوزير، قراراً آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش وأكملوا السن القانونية ابتداءً من مطلع يناير 2023 وحتى نهاية العام وفي 1 /1 /2024 بوقف أجورهم فوراً، على أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات، فيما سيستفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023.

كما نص القرار على إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق على تكلفتها وزارة المالية.