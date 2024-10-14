جيبوتي تهنئ السودان بانتصار القوات المسلحة وتدعو البرهان بالعودة إلى الإيقاد

بورتسودان: السوداني

تسلم رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وترقيتها، سلمها له مبعوث الرئيس الجيبوتي ووزير الخارجية محمود علي يوسف.

وقال وزير الخارجية السوداني السفير حسين في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لعلاقات البلدين على مستوياتها الإقليمية والدولية، مبيناً أن اللقاء تناول أيضاً إمكانية عودة السودان لمنظمة الإيقاد.

وأضاف أنه قد دار نقاش طويل بين رئيس مجلس السيادة ومبعوث الرئيس الجيبوتي حول الأخطاء والمنعرجات السلبية التي اتخذتها الإيقاد تجاه ما يجري في السودان، مبيناً أنه يجب الفصل بين علاقة السودان بجيبوتي وعلاقته بمنظمة الإيقاد وذلك إلى أن تصحح الإيقاد وضعها وتعترف بالأخطاء التي ارتكبتها تجاه السودان، وهو ما أدى لانسحابه من المنظمة وتجميد عضويته.

وقال وزير الخارجية، إن الرئيس الجيبوتي أبدى في رسالته، إمكانية عودة السودان لحضن الإيقاد، مؤكداً أن دول الإيقاد قادرة على تجاوز الصعاب. وقد اتفق الرئيسان على أن تُخضع المسألة للدراسة.

من جانبه، أوضح وزير خارجية جيبوتي أن بلاده تتابع عن كثب مآلات الأوضاع في السودان، معرباً عن أسفه لما يعانيه الشعب السوداني من ويلات استمرار الحرب، مشيراً إلى الإنتهاكات التي ارتكبتها قوات التمرد ضد المدنيين، وقال إن بوادر انتصار القوات المسلحة باتت واضحة، وإن السودان سيعود أقوى في المستقبل القريب وسيعود أيضاً لمكانته الإقليمية في منظمة الإيقاد، خاصة أن السودان يعتبر عضوا مؤسسا في هذه المنظمة.

وقال إن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي تطرق للعلاقات السودانية الجيبوتية والتي تتميز بالتطور والنماء، وأضاف وزير خارجية جيبوتي أن دور السودان مهم ومحوري، مبيناً أن الرئيس الجيبوتي بوصفه رئيساً لمنظمة الإيقاد أراد توجيه رسالة لشقيقه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حتى يعود السودان كعضو مؤثر في الإيقاد وتمضي المنظمة نحو تحقيق أهدافها وهي أكثر قوة ومنعة.

وقدم وزير الخارجية الجيبوتي، تهانيه للشعب السوداني بمناسبة انتصار القوات المسلحة والسيطرة على الأوضاع وتجاوز المحنة.