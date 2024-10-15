الصين تُبدي رغبتها في إعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي التي دمّرتها الحرب

بورتسودان: آيات فضل

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور محمد حسن دهب، عن تقديره لموقف الصين الداعم للسودان، في كافة المجالات وبخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً بأن الصين دولة ذات تأثير مهم في العالم وشريك استراتيجي للسودان.

جاء ذلك، لدى لقائه بمكتبه المؤقت ببورتسودان، القائم بأعمال سفارة الصين في السودان والوفد المرافق، حيث أشار إلى أنّ الاتفاقيات العلمية الموقعة بين الجانبين مُثمرة ومُزدهرة، حيث يولي السودان أهمية كبيرة لاستمرار وتعزيز التبادل والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الصين.

من جانبه، أوضح السفير تشاينغ شيانغ هوا أنّ الصين تعتبر السودان شريكاً استراتيجياً لها، وأنها تولي اهتماماً خاصاً للوضع الحالي في السودان، وتأمل في أن يعود إليه السلام والاستقرار بأعجل ما تيسّر، مشيراً إلى أنّ دولته ملتزمة بكافة الاتفاقيات العلمية والبحثية الموقعة بين الطرفين، وأعلن عن رغبة بلاده في المساهمة في إعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي دمّرتها الحرب.