اتفاقٌ سعودي مصري على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في السودان

القاهرة: السوداني

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر والسعودية ناقشتا تطوُّرات الأوضاع في السودان، واتفقتا على وقف إطلاق النار الفوري في السودان؛ لإنفاذ كافة المسار الإنساني للسودانيين، تمهيداً لتدشين مسار سياسي للوصول إلى سلام مستدام.

جاء ذلك في زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة اليوم، لعقد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنّه تمّ الاتفاق مع مصر على التنسيق حول مُختلف القضايا المشتركة في المنطقة.