مصر: تراجع في كميات اللحوم المستوردة من السودان واتّجاهٌ لاستيرادها من الصومال وجيبوتي

القاهرة: السوداني

أعلن وزير التموين والتجارة المصري، د. علي المصيلحي، أن كميات اللحوم المستوردة من السودان شهدت تراجعاً خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة الحرب في السودان.

وقال المصيلحي خلال جولته التفقدية لصومعة ميناء غرب بورسعيد، إن وزارة التموين تستورد اللحوم من عدة مناشئ أفريقية تضم السودان والصومال وكينيا وتنزانيا وتشاد عبر شركة الاتجاهات السودانية للاستثمارات المتعددة، إضافةً إلى اللحوم البرازيلية والهندية عبر تعاقدات الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف: “الحرب في السودان أدت إلى الاتفاق مع دولتي جيبوتي والصومال لاستيراد اللحوم عبر ميناء سفاجا”.

موضحًا أن وزارة التموين تستورد 45% من احتياجات السوق المحلية من اللحوم، بينما يتم توفير 55% من قِبل مزارع الماشية في المحافظات والخدمة الوطنية ووزارة الزراعة.

مبيناً أنه يتم طرح اللحوم بأسعار مخفضة، حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيهاً للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيهاً.

وأكد على مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتي أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلى استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأشار إلى أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية لمنع انفلات الأسعار في السوق المحلية، مشدداً على استمرار الوزارة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين وتأمين المخزونات الاستراتيجية.