مدعي الجنائية الدولية: العالم أجمع خيّب آمال مواطني دارفور

تشاد: السوداني

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن العالم أجمع “خيّب آمال مواطني دارفور”، وأضاف: يجب أن يوحدنا الأمل لا أن يفرقنا اليأس.

وقدم خان، تقريره الاثنين إلى مجلس الأمن من تشاد خلال أول زيارة له لمعسكرات اللاجئين الجدد بعد حرب الخامس عشر من أبريل بين الجيش والدعم السريع.

وقال خلال لقاءات مع اللاجئين السودانيين في معسكري “فرشانا وأدرى” إنّ فريق مكتبه ظل ومنذ سبتمبر الماضي فى تشاد، مُطالباً اللاجئين بالتعاون من أجل تحديد الجرائم والمتورطين فيها، ودعاهم لملء الاستمارات التي جرى توزيعها عليها، مُشيداً بملئهم للاستمارات السابقة.

وأعلن خان، تعاطفه مع ضحايا الجرائم والانتهاكات، وأضاف: “لن ننسى دارفور، فلنتحد ونحارب من أجل العدالة”.

وطالب خان بمساندة ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي من أجل الإدلاء بشهادتهن أمام فريق مكتب المدعي العام، وأضاف: “الذي يجب أن يشعر بالعار ليس الضحية، بل المجرم”.