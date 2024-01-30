والي الخرطوم: القوات المسلحة تتقدّم في كل المحاور والجبهات

الخرطوم: السوداني

زار والي الخرطوم، رئيس لجنة أمن الولاية، أحمد عثمان حمزة، بحضور بعض قيادات جهاز المخابرات العامة بالولاية، عدداً من أسر شهداء ومصابي معركة الكرامة من منسوبي جهاز المخابرات العامة.

وأكد الوالي أن دماء الشهداء هي فداء للوطن وعزته وكرامته، وحيّا القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والقوات النظامية الأخرى التي قدّمت الشهداء، وقادت أشرف المعارك في سبيل نصرة وتطهير أرض الوطن من دنس العملاء والمأجورين الذين ارتكبوا أفظع الجرائم وانتهكوا الأعراض، ونهبوا الممتلكات، وشرّدوا المواطنين.

مؤكداً بشريات النصر التي بدأت بتقدُّم القوات المسلحة وفي كل المحاور والجبهات ليعود الجميع إلى ديارهم من خارج وداخل السودان، والعمل على عودة الحياة لطبيعتها وإعمار كل ما دمّرته الحرب.