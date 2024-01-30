وزير الشؤون الدينية: تشديد إجراءات العمرة لتخلف المعتمرين

بورتسودان: السوداني

عزا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور اسامه حسن البطحاني، تشديد الإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة العمرة لتخلف المعتمرين بالمملكة العربية السعودية.

وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقاً، إنه ناقش قضية العمرة مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربايعة، مبيناً أن السلطات السعودية أدخلت نظام الكورة لمنح التأشيرات الجديدة وذلك بسبب تخلف المعتمرين.

وأوضح أن العمرة هي مسؤولية وكالات السفر والسياحة، وأن مسؤولية الوزارة هي اعتماد الوكالات بعد استيفائها الشروط، لكنه قال: نتواصل مع اتحاد وكالات السفر والسياحة بشأن تأكيد التزامهم بتقديم خدمات العمرة.

وأشار إلى أن هناك التقديم الافتراضي للعمرة عبر الإنترنت، وأنّ النسبة الكبيرة منه تقوم بها شركات سعودية، مؤكداً أن ٩٠% من المتخلفين هم من الذين قدموا أونلاين.