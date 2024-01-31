تفاصيل عقوبات وزارة الخزانة على بنك الخليج وشركتي الفاخر وزادنا

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة على شركات سودانية لارتباطها بأطراف الحرب في السودان.

وشملت العقوبات الجديدة، بنك الخليج وشركة الفاخر لارتباطها بقوات الدعم السريع، كما شملت العقوبات شركة زادنا لارتباطها بالقوات المسلحة.

وقالت وزارة الخزانة إن شركة بنك الخليج المحدودة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، وهي جزء أساسي من جهود قوات الدعم السريع لتمويل عملياتها. وتمارس قوات الدعم السريع، السيطرة على بنك الخليج من خلال مختلف الأفراد والكيانات التي تسيطر عليها أو تعمل لصالحها.

وبحسب ما ورد، تلقت شركة الخليج مبلغ 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي قبل بدء الصراع الحالي مُباشرةً.

تم تصنيف شركة الخليج لكونها مسؤولة أو متواطئة في أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

أما شركة الفاخر المتقدمة المحدودة (الفاخر) تأسست من قِبل القيادة العليا لقوات الدعم السريع لتكون شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب لقوات الدعم السريع. وقد جمع قادة قوات الدعم السريع ملايين الدولارات من خلال صادرات الذهب، والتي استخدموها لشراء الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة التي تخدم الطاقم والقذائف الصاروخية.

وتم إدراج الفاخر في قائمة العقوبات لكونها مسؤولاً أو متواطئاً في أو شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

ورأت وزارة الخزانة أن شركة زادنا الدولية للتنمية المحدودة كانت ولا تزال واحدة من أهم مكونات الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية. وكانت في السابق شركة تابعة لنظام الصناعات الدفاعية التابع للقوات المسلحة السودانية، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة عقوبات في يونيو 2023 لكونها مسؤولاً أو متواطئًا في أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن.