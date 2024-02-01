الخارجية تُقرِّر إعادة فتح قنصلية السودان في الإسكندرية

القاهرة: السوداني

علمت (السودانى) أنّ وزارة الخارجية قرّرت إعادة فتح قنصلية السودان في الإسكندرية مجدداً.

وأغلقت حكومة الرئيس السابق عمر البشير في العام 2018، قنصلية الإسكندرية ضمن “13” سفارة، إذ قلّصت عدد الطواقم الدبلوماسية والإدارية بالخارج، في محاولة للحد من الصرف بعد تدهور الاقتصاد السوداني وتراجع تدفق النقد الأجنبي.

ويرجح أن يكون قرار الإعادة لتخفيف حدة معاناة أفراد الجالية بالإسكندرية – ثاني أكبر المدن المصرية التي تستضيف السودانيين بعد حرب الخامس عشر من أبريل، حيث بتكبّدون مشقة السفر لإكمال معاملاتهم القنصلية بالسفارة في القاهرة.

ومن المرجح أن تباشر قنصلية الإسكندرية مهامها بعد اكتمال الإجراءات المالية والإدارية.

وأوردت (السوداني) في وقت سابق – إغلاق سبع بعثات دبلوماسية، أبرزها “موزمبيق، بوركينا فاسو، جزر القمر، الكاميرون وتايلاند”، ضمن حزمة إجراءات تقشف اعتمدتها الخارجية لمواجهة تداعيات الحرب على الوضع الاقتصادي.