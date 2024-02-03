الفريق إبراهيم جابر من جبل ساركاب: نرصد جميع الذين يقومون بدعم المليشيا سياسياً وعسكرياً

أم درمان: السوداني

قال عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر “اقتربت ساعة النصر على مليشيا الدعم السريع والتحرير بات قاب قوسين أو أدنى”. واضاف أن آي جهة تحاول تجاوز الشعب السوداني لتضع عنه الخطط أو تحدد مستقبله فهو حالم، وهذا لن يحدث ابد.

واعلن جابر أنهم يرصدون جميع الذين يقومون بدعم المليشيا سياسياً وعسكرياً.

وخاطب جابر اليوم ـــ في أول عمل ميداني له منذ إندلاع الحرب فى الخامس عشر من ابريل – بمعسكر سركاب بأم درمان قوات العمل الخاص والقوات النظامية الأخرى.

وأضاف جابر أن ثقة القيادة كبيرة في الجيش وجهاز المخابرات العامة والشرطة والمقاومة الشعبية التي التحمت مع قواتها المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع.

ولفت إلى وجود الكثير من “التدليس وهمها هدم البناء القوي للقوات المسلحة، مثل محاربة دولة 56 والفلول”، مضيفا إلى ان تلك التعابير “لا تزيدنا إلا قوة وصلابة”.

وأوضح ان من يغتصب ويسرق ويقتل وينهب ليست له قبيلة ولا ينتمي بأي وصف لهذا الشعب العريق وهذا ما ارتكبته مليشيا محمد حمدان دقلو.

ويشرف جابر ـــ وفقا لقرار صادر من البرهان في وقت سابق على وزارات (الثروة الحيوانية – الزراعة – التجارة والتموين – الصناعة – الاستثمار والتعاون الدولي – الإتصالات – التنمية العمرانية – النقل).