هيئة محامي دارفور: سنقدم دعوات لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور لكل الأطراف بما فيها طرفي الحرب في السودان

بورتسودان: السوداني

قال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، الصادق علي حسن، انهم سيقدمون دعوات لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور لأجهزة الدولة الرسمية بقيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان، ومني أركو مناوي والحركات المسلحة المشاركة في السلطة وغير المشاركة، فضلا دعوة للأجهزة الرسمية الحكومية بما فيها مفوضية العون الإنساني.

واستضافت القاهرة في نوفمبر المنصرم مؤتمر للقضايا الانسانية فى السودان.

واضاف حسن لـ (السوداني) ان الغرض الأساسي من المؤتمر هو إعلان الوضع الإنساني بإقليم دارفور وكارثة المجاعة وتحميل الأطراف السودانية والمجتمع الدولي المسؤولية من حدوث المجاعة والموت المستمر للإنسان بسببها.

وأطلقت الأمم المتحدة نداءً الأربعاء؛ لجمع نحو 4 مليار دولار لمواجهة انهيار الوضع الغذائي فى السودان، وقدرت ان حوالى 25 مليون ـــ اى نصف سكان السودان ـــ يحتاجون للمساعدة.

ونوه إلى ان المؤتمر يأتي لدفع الجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة لتتحول من تقارير وتعهدات إلى واقع عملي. واضاف ان اللجنة المنظمة للمؤتمر ستوجه الدعوة لكل الأطراف بما فيها طرفي الحرب الدائرة حاليا إضافة للحركات المسلحة والمنظمات ووكالات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة.

ولفت إلى ان تحديد مكان وزمان المؤتمر سيتم عقب استلام اوراق العمل المقدمة واختيار ما ستقدم للمؤتمر، وزاد: “هناك خياران لتنظيم المؤتمر وهما القاهرة وجوبا”.

وفي وقت سابق أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث لصحافيين في جنيف الأربعاء، أن طرفي النزاع في السودان اتفقا على عقد اجتماع على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، لكن موعده لم يحدد بعد.

وقال برنامج الغذاء العالم، إنه يتلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان، وإن عدد الجائعين تضاعف خلال العام الماضي.