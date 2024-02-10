أحلام مستغانمي تهدي الشعب السوداني أغنية أرض الخير

كتبت: محاسن أحمد عبدالله

أهدت الكاتبة والروائية الجزائرية المشهورة، أحلام مستغانمي، الشعب السوداني أغنية “أرض الخير” التي نشرتها في صفحتها الرسمية على الفيسبوك معلقة: (هدية لكم وللشعب السوداني هذه الأغنية الجميلة).

المعروف أن أحلام مستغانمي ظلت قريبة من كل الأحداث السودانية متفاعلة معها بكتاباتها، حيث تكن محبة كبيرة للشعب السوداني.

الأغنية التي قامت بنشرها مستغانمي بصوت الفنان السوداني مصطفي السني، وهي من كلمات الراحل السر قدور وغناء الكاشف، تقول:

أرض الخير افريقيا مكاني

زمن النور والعزة زماني

أرض جدودي جباههم عالية

مواكب ما بتتراجع تاني

اقيف قدامها واقول للدنيا انا سوداني