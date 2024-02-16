المُخضرم عُمر الجزلي يسترجع حواراته “أسماء في حياتنا” مع عميد الصحفيين السودانيين محجوب محمد صالح:

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

استرجع الهرم الإعلامي المُخضرم د. عُمر الجزلي، حلقات من حوارات برنامجه التلفزيوني الشهير “أسماء في حياتنا”، التي أجراها مع عميد الصحفيين السودانيين الراحل محجوب محمد صالح:

(أستاذ الأجيال الرقم محجوب محمد صالح “رحمه الله رحمةً واسعةً”، نعم لقد كان رمزاً صحفياً مُتواضعاً، وكان مُحيطاً من المعارف – سجّلت معه عشر حلقات من برنامج “أسماء في حياتنا”، وكان حديثه يتدفّق بمعلومات ثرّة ومُهمّة من دقائق وتفاصيل تاريخ السودان، وظَـلّ يشيد بالبرنامج بين كل فقرة وأخرى، وهو يردد ويقول لي:(يا دكتور عمر احرص على برنامجك هذا، فهو جزءٌ من صميم تاريخك الإعلامي، وتاريخ السودان).

واصل: (وليت التلفزيون يحتفظ بنسخٍ منه بدار الوثائق حتى لا تنتاشه

أحداث السودان المتحركة على الدوام).. وحقيقةً لم يحتفظ التلفزيون ولم يعمل بنصيحته ولا حتى بنشره بوسائل التواصل الحديثة إلا من بعض الحلقات التي قام بنشرها ابني عمار عمر الجزلي.

أضاف: (وبالفعل وللأسف الشديد، تحرّكت الأحداث في السودان وبعنفٍ شديدٍ، بل وحتى داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث تضم مبانيهما مكتبتي الإذاعة والتلفزيون والسينما، وبهما إرث وتاريخ السودان منذ تاريخ بدايات إنشاء الإذاعة والتلفزيون والسينما التي تحتوي مكتباتهما على ذخائر وفرائد من تاريخ الوطن والسياسة والفن.

واختتم: (خوفنا يزداد هذه الأيام وفي صباح كل يوم جديد على هذا الإرث التاريخي الضخم، رحم الله الحبيب أستاذ الأجيال الصّحفي الكبير الأستاذ محجوب محمد صالح).