رئيس الأركان يُهنئ بإنجاز المرحلة الأولى من تطهير أم درمان من “دنس مليشيا آل دقلو”

الخرطوم: السوداني

هنّأ الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هينة الأركان، قوات أم درمان (كرري والمهندسين) قيادة ومنتسبين على إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطهير أم درمان من دنس المرتزقة من مليشيا آل دقلو الإرهابية والتي وصفها بالصعبة.

وقال في برقية تهنئة نشرها مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش اليوم الجمعة: (أتقدم بالتهاني والتبريكات للسيد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة وجميع الإخوة القائمين على هذا الأمر بهذا النصر وإنجاز المرحلة الأولى والصعبة، سائلين الله تعالى أن يتقبل كل الشهداء الذين مهروا هذا النصر بأرواحهم، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى واكتمال النصر في القريب العاجل، وأسأل الله أن يعظم أجركم ويحفظكم ذخراً للوطن ولقواتنا المسلحة).