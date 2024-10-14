الهرم الفني (كمال ترباس) يطمئن الجمهور على صحته من داخل المستشفى.. ويبعث برسالة لمُحبيه عبر (السوداني)

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

سجلت (السوداني)، زيارة للهرم الفني الكبير الفنان الشعبي كمال إبراهيم سليمان الشهير بـ(كمال ترباس) في احد المستشفيات بالقاهرة، للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية المُفاجئة التي تعرض لها الأيام الماضية بسبب ارتفاع السكر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المُستشفى وحجزه بغرفة العناية المُكثفة لأيام لتلقي العلاج، قبل أن يُغادرها أمس للغُرفة العادية بعد تحسُّن حالته الصحية تحت إشراف ومراقبة الأطباء.

وبعث (ترباس) برسالة عبر (السوداني) لجمهوره ومُحبيه ومُعجبيه، بأنه بخير وتجاوز مرحلة الخطر وأن وضعه الصحي في تحسُّن بفضل الله تعالى، طالباً الدعوات له باكتمال شفائه وبلوغ العافية.

فيما قدم صوت شكر لكل من زاره أو هاتف أسرته مُمثلة في زوجته “هبة” وابنه “مُصدق” للاطمئنان على صحته.

وزار ترباس بالمستشفي للاطمئنان على صحته، وفدٌ من السفارة السودانية بالقاهرة ورئيس الفنانين السودانيين بمصر “صلاح ضرار” وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم صديقه الفنان القلع عبد الحفيظ وأحمد الصادق وأحمد فتح الله وعدد كبير من الإعلاميين والموسيقيين ورجال الأعمال والأصدقاء والمعارف.