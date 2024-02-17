المؤتمر الشعبي يقدم التهاني والتبريكات لقيادة القوات المسلحة وقيادة منطقة أم درمان العسكرية ومغاوير القوات النظامية بالانتصارات الباهرة في أم درمان على مليشيا التمرد

بورتسودان: السوداني

أرسل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. أمين محمود، التهاني والتبريكات لقيادة القوات المسلحة وقيادة منطقة أم درمان العسكرية ومغاوير جهاز المخابرات وفرسان كل أفرع القوات النظامية والمقاومة الشعبية، بمناسبة الإنجازات العسكرية الباهرة التي حقّقوها في أم درمان.

وقال في بيان صباح اليوم السبت: “لاحقتنا بشرى انتصاراتكم وإنجازاتكم العسكرية الباهرة في أم درمان ونحن في طريق العودة بعد زيارتنا الميدانية لكم لنستمد منكم أيها الأبطال معاني حب الوطن والتضحية والفداء من أجل شعبنا المضام بظلم المعتدين البغاة”.

وأضاف: “حققتم المشروط فأوفيتم ما وعدتم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبَتْ أَقْدَامَكُمْ) أعدتم أمجاداَ عظيمة للجندية السودانية، فسيروا كما عهدناكم متوكلين على الله غير هيّابين ولا وجلين، فالشعب كله يدعو لكم ويشد من أزركم.. أيّدكم الله، نصركم الله، سلمكم وحفظكم الله.. والله أكبر والعزة للسودان”.