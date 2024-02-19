وفاة أخ الفنان محمد بشير الدولي برصاصة طائشة في أم درمان

السوداني: محاسن أحمد عبدالله

توفي الشاب “إبن عمر بشير جابر” الأخ غير الشقيق للفنان السوداني محمد بشير جابر الشهير ب(الدولي) متأثراً بإصابته برصاصة طائشة إستقرت برأسه وذلك أثناء وكوده في أم درمان بالقرب من مستشفي التيجاني الماحي، وتم نقله إلى المستشفى الدولي ببحري لتلقي العلاج إلا أن وضعه الصحي كان حرجاً ليسلم الروح لبارئها.

جاءت الإصابة أثناء الإشتباكات التي دارت أمس الأول بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بأم درمان.

من جانبه قال الفنان محمد بشير: (إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اخي الأصغر ابن عمر بشير جابر، إثر طلقة طائشة في الرأس، نحتسبه شهيدا مع الشهداء.. اللهم أغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى).