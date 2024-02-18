أطباء بلا حدود تقترح على عقار عمل جسر جوِّي لإيصال المُساعدات الإنسانية

بورتسودان: السوداني

اقترحت منظمة أطباء بلا حدود (البلجيكية)، عمل جسر جوِّي من بورتسودان، وعن طريق مدينة الرنك من دولة جنوب السودان، أو الإسقاط الجوِّي لمدينة الدمازين إذا تعذّر الوصول إليها برّاً، وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية في موسم الأمطار إلى ولاية النيل الأزرق.

والتقى وفد البلجيكية بقيادة ميخيل هوفمان، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار بمكتبه بمدينة بورتسودان، حيث اطلع على الجهود المبذولة التي تقوم بها منظمة أطباء بلا حدود في إقليم النيل الأزرق، وامتدح دورها والجهود المبذولة لإيصال المساعدات والدعم اللازم في ظل الأوضاع الراهنة، خاصةً خلال موسم الأمطار.

وتعهّد نائب رئيس مجلس السيادة على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل لإيصال المساعدات الإنسانية بالإقليم، وتأمين طاقم العمل بالمنظمة.

من جانبه، أكد ميخيل هوفمان في تصريحات صحفية عقب اللقاء، استمرار عمل المنظمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لسكان إقليم النيل الأزرق.