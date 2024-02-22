لجان مقاومة: ميليشيا الدعم السريع تواصل جرائم الحرب في قرى (الجموعية ومعيجنة مصطفى والمقارين)

متابعات: السوداني

واصلت ميليشيا الدعم السريع، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قرى ومدن الجزيرة بشكل يومي ومتكرر ومستمر. وأعلنت لجان المقاومة في الحصاحيصا، إنّ ميليشيا الدعم السريع شنت هجوماً على قرية (معيجنة مصطفى) بواسطة قوة مدججة بالسلاح والعتاد العسكري الكامل استباحت به القرية مخلفة مجزرة أخرى راح ضحيتها 8 شهداء و30 مصاباً، بعضٌ منهم حالتهم خطرة للغاية.

وقالت في بيان لها: “نؤكد أنّ هذة الجريمة البشعة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم والمجازر التي ترتكبها ميليشيا الجنجويد بشكل يومي ومتكرر ومستمر على المدنيين العزل بالمنطقة، لن تنسى ولن تغفر وسنواصل رصد كل انتهاكات هذه الميليشيا، وسنلاحقها عبر المحاكم الدولية، لأن ما تقوم به تعدى كونه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وفي ذات الصعيد، قالت لجان مقاومة أبو قوتة، إنّ قوة من ميليشيا الدعم السريع – مستقلة الانقطاع التام للاتصالات في ولاية الجزيرة – دخلت قرية “المقارين 1” وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء “مما تسبب في هلع وخوف وسط سكان القرية وصاحب ذالك موجة نزوح إلى القرى المجاورة وغادرت بعد ذلك القوة القرية”.

وأضافت: “داهمت قوة من قوات الدعم السريع، قرية الجموعية وحصلت أحداث عنف واعتداء من قبل تلك القوة مما تسبب في مقتل أحد المواطنين وإصابة 2 من الشباب وانسحبت القوة بعد ذلك”.