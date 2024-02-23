السودان يتصدّر قائمة الطوارئ الإنسانية الدولية

الخرطوم: متابعات

أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية، قائمة مراقبة الطوارئ للعام 2024، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية التي رصدت أزمات وصراعات في 20 دولة، من المتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال هذا العام.

وحسب روسيا اليوم، تنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة، والنصف الثاني غير المصنف.

من الـ10 دول المصنفة احتلت المرتبة الأولى في قائمة المراقبة دولة السودان، فقد دفعت الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع السودانية إلى أعلى قائمة مراقبة الطوارئ للعام 2024، ودفعت البلاد إلى حافة الانهيار.

واحتلت الأراضي الفلسطينية المركز الثاني، فغزة تدخل عام 2024 باعتبارها المكان الأكثر دمويةً للمدنيين في العالم. ويَتحَمّل السكان العواقب الوحشية للجولة الأخيرة من الصراع بين إسرائيل وحماس.

أما في المركز الثالث، جنوب السودان، بعدها المركز الـ4 بوركينا فاسو، ثم ميانمار (بورما) في المركز الـ5، ومالي في المركز الـ6، والصومال في الـ7، تلتها النيجر في المركز الـ8، وإثيوبيا في المركز الـ9، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الـ10.