الفنان طه سليمان يصل مصر بعد بقائه طوال فترة الحرب بشمبات في خدمة أهل المنطقة

أخبار السودان
By admin

أسوان: السوداني

وصل النجم والفنان طه سليمان إلى مدينة أسوان المصرية، بعد بقائه وسط أهله وأبناء منطقته في شمبات بالخرطوم، طوال العشرة أشهر الماضية منذ بدء الحرب.
يذكر أن طه سليمان، ظل طوال الفترة الماضية يقدم أعمالاً إنسانية جليلة لأبناء منطقته، من خلال حشد المعونات وإطلاق المبادرات الشعبية، وإطعام الأسر وإقامة البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك التي يبلغ عدد متابعيها (1.3) مليون شخص.
وضرب مثلاً فريداً في توظيف الفنان لشعبيته في دعم الأسر التي تضررت جرّاء الحرب التي قامت مليشيا الدعم السريع فيها بارتكاب كل جرائم الحرب.
ورصدت (السوداني) احتفاء الفنانين المصريين في أسوان بمقدم طه، وهو الآن وسط حفاوتهم وترحابهم، وتعتبر أغانيه من أشهر وأكثر الأغاني التي يغنيها الفنانون النوبيون في مصر.

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