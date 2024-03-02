السُّودان يعلن رسمياً رفضه استخدام الحدود التشادية لنقل المُساعدات الإنسانية إلى دارفور بسبب تهريب الأسلحة إلى المليشيا

تركيا: السوداني

أعلنت الحكومة السُّودانيّة رسمياً، رفضها استخدام الحدود التشادية لنقل المساعدات الإنسانية إلى داخل السُّودان، وعزت ذلك إلى “ثبوت استخدام تلك الحدود في عمليات نقل الأسلحة للمليشيا المتمردة”.

وأبلغ وزير الخارجية المكلف السفير، علي الصادق، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمدير التنفيذي للعمليات، كارل سكاو، إنه “لا يمكن المساومة بأمن واستقرار البلاد”، مؤكداً على استعداد الحكومة الدائم على التعاون مع جميع المنظمات الإنسانية.

ونصح الوزير ــ رداً على طلب نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، استخدام الحدود التشادية لإيصال المساعدات الإنسانية؛ نصحه شراء المساعدات الغذائية من الأسواق المحلية لتلبية حاجة المواطنين، إضافةً إلى بحث إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية بطرق متفق عليها.

وقدرت منظمات أممية ودولية أنّ نصف سكان السودان نحو 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات عاجلة، فيما قال برنامج الأغذية العالمي في وقت سابقٍ إنّه تلقى تقارير عن الوفاة بسبب الجوع في السودان، في الوقت الذي تقترب فيه الحرب من عامها الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة.

والتقى علي الصادق، كارل سكاو، على هامش مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، حيث امتدح جهود برنامج الأغذية العالمي بالسودان في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان، معرباً عن أسفه عما تكبّدته منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسيّة من خسائر جرّاء انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومهاجمتها لمقار هذه الجهات.

وأكد الوزير على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمُحتاجين في مختلف مناطق البلاد وتذليل الصعاب التي تعترض إيصال هذه المساعدات، مشيراً إلى أنّ إعاقة المليشيا الإرهابية لعمل المنظمات.