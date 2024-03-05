اللجنة التمهيدية لنقـــابة الأطبــاء تدين مقتل طبيب بمستشفى المدينة عرب على يد ملشيات الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السوداني، إنّ الطبيب سر الختم عوض الكريم عثمان اُستشهد على يد أفراد من مليشيا الدعم السريع بمستشفى المدينة عرب.

وقال بيان للجنة اليوم الثلاثاء: إن الطبيب الشهيد أجرى عملية لمصاب من الدعم السريع، و توفي المصاب بعد ذلك، فقام أفراد الدعم السريع الذين معه بإطلاق الرصاص على الأطباء. هذه الجريمة تؤكد استهتار هذه المليشيا بأرواح الناس، حيث أن القتل عندهم من أسهل الأشياء!!

وتابع البيان: “ندين في اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان هذه الجريمة النكراء، كما ندين الجرائم المستمرة ضد مواطن الجزيرة هذه الأيام، حيث تتكرّر الانتهاكات من قتل ونهب وسرقة وإهانات لشعب عزيز. وهي لا تنفصل عن الجرائم المستمرة في حق أهلنا بدارفور لسنوات طوال”.

وناشدت اللجنة التمهيدية، المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لضرورة اتخاذ كل الضغوط والإجراءات من أجل إيقاف هذه الجرائم المتواصلة والاستهداف الواضح لشعبنا عامة وللكوادر الطبية والصحية خاصّة وهي التي تقوم بدورها الأخلاقي والمهني فيما تبقى من المؤسسات الصحية بتجرد ونكران ذات خدمةً للشعب السوداني العظيم وإيفاءً منها بقسم المهنة المقدس.

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