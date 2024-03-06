الغذاء العالمي: الحرب في السوداني تخلق أكبر أزمة جوع في العالم

الخرطوم: السوداني

قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الحرب في السودان حطمت حياة الملايين، وخلقت أكبر أزمة نزوح في العالم. وحذرت من أنها تخاطر الآن بجعل السودان في أكبر أزمة جوع في العالم ما لم يتوقف القتال.

وأشارت ماكين – في بيان اليوم الأربعاء – إلى أن دارفور كانت تشهد قبل 20 عاماً أكبر أزمة جوع في العالم واحتشد العالم للاستجابة لها، ولكن شعب السودان اليوم أصبح في طي النسيان.

وأكدت المسؤولة الأممية أن حياة الملايين والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها على المحك.

وذكر بيان المنظمة الدولية أن هناك أكثر من 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان وجنوب السودان وتشاد محاصرون في دوامة من تدهور الأمن الغذائي، في الوقت الذي لا يستطيع البرنامج الحصول على مساعدات غذائية طارئة كافية للمجتمعات اليائسة في السودان المحاصر بالقتال بسبب العنف المتواصل وتدخل الأطراف المتحاربة، وذكر ان حوالى 90 % من الأشخاص يواجهون حاليا مستويات الطوارئ من الجوع فى السودان كما انهم عالقين في مناطق لا يستطيع البرنامج الوصول اليها الى حد كبير .

وأوضح بيان المنظمة أن النازحين الوافدين حديثاَ إلى جنوب السودان يشكلون حوالي 35% من أولئك الذين يواجهون مستويات كارثية من الجوع – وهو أعلى مستوى ممكن – وأضاف أن واحداً من كل خمسة أطفال في مراكز العبور عند المعبر الحدودي الرئيسي يعانون من سوء التغذية.

وشدّدت مسؤولة البرنامج على أن هناك حاجة وبشكل عاجل للوصول دون عوائق إلى السودان لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتصاعد والذي سَتكون له آثارٌ كبيرة طويلة المدى على المنطقة، إلى جانب ضخ التمويل للاستجابة لانتشار الأزمة الإنسانية إلى البلدان المجاورة.

وأكّدت ماكين، أنّ وقف الأعمال العدائية والسلام الدائم هو السبيل الوحيد لعكس المسار ومنع وقوع الكارثة.