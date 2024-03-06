تفاصيل محادثة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية مع الفريق أول البرهان   

متابعات: السوداني

اجرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية، سامانثا باور، محادثة هاتفية مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، حول الوضع الإنساني المتردي في السودان، بما في ذلك التحديات التي تواجه إيصال المساعدات المنقذة للحياة والأهمية الحاسمة لحماية المدنيين.

وأعربت سامانثا عن قلقها العميق بشأن قرار القوات المسلحة السودانية في 22 فبراير بإلغاء السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى منطقة دارفور السودانية من تشاد. وشددت على الحاجة إلى إعادة فتح إمكانية الوصول عبر الحدود من تشاد، وإزالة العوائق البيروقراطية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق لعمال الإغاثة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة بشكل عاجل.

وأعلنت المنسق المقيم للشؤون الانسانية فى السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، مساء امس، موافقة الحكومة السودانية رسمياً؛ بتسهل وصول المساعدات الإنسانية من تشاد عبر معبر “الطينة” الحدودي.