ملتقى للإدارات الأهلية في القاهرة يناقش انتهاكات المليشيا وإيصال المُساعدات

القاهرة: السوداني

تشهد العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات ملتقى الإدارات الأهلية في السودان، الذي انطلقت جلساته الثلاثاء الماضي، ويختتم الملتقى أعماله السبت ٩ مارس ٢٠٢٤ من خلال الجلسة الختامية التي تُقام في فندق “جراند نايل تاور” بحضور رسمي للحكومة المصرية.

وسيتم خلال الجلسات إعلان توصيات الملتقى التي ستساهم في إيقاف الحرب وإيجاد حلول مستدامة تخاطب جذور الأزمة السودانية، كما تتناول الانتهاكات الجسيمة لمليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان والجزيرة، بالإضافة الى التدخل الإنساني العاجل لإيصال المُساعدات الإنسانية للمحتاجين.

ابرز المشاركين السلطان صديق ودعة رئيس المكتب التنفيذي للادارة الاهلية، السلطان سعد بحر الدين سلطان دار المساليت، الناظر سيد محمد الامين ترك ناظر عموم الهدندوة، الناظر علي ابراهيم دقلل ناظر عموم البني عامر، المقدوم صلاح الدين محمد الفضل رجال رئيس الإدارات الأهلية بإقليم دارفور، والناظر هباني يوسف هباني ناظر عموم الحسانية والحسنات وقبائل شمال النيل الابيض، وعبدالقادر منعم منصور وكيل ناظر عموم قبائل الحمر.