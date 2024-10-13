غرفة طوارئ الكلاكلة: وفاة 9 أطفال بينهم 3 بسوء التغذية الحاد

الخرطوم: السوداني

قالت غرفة طوارئ الكلاكلة، إنّ 9 أطفال توفوا أمس السبت، بينهم (3) أطفال بسبب سوء التغذية الحاد بالمستشفى التركي الكلاكلة.

وأوضح بيانٌ للغرفةاليوم الأحد أن حالات الوفاة الجديدة تمثل مؤشراً خطيراً، حيث وصل عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد إلى (10) حالات وفاة خلال (12) يوماً فقط في شهر أكتوبر الجاري.

ونبه البيان إلى تأثير انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصحي، حيث توفي (6) أطفال أمس السبت بالمستشفى التركي نتيجة توقف أجهزة الأوكسجين وأجهزة الحضانات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.