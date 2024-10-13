شاهد بالفيديو | البرهان يزور جبل مويه

تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم، القوات في محور كوستي – سنار وإطمأن على الروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين.

وزار البرهان منطقة جبل موية والتي حققت فيها القوات المسلحة والقوات المساندة لها من جهاز المخابرات العامة والمقاومة الشعبية والمستنفرين إنتصاراً ساحقاً على مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وحيا البرهان ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل دحر التمرد واستعادة الأمن والاستقرار للمواطنين في كافة ربوع البلاد.