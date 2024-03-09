المبعوث الأمريكي الخاص للسودان: على الأطراف السودانية الرجوع لمبادرة جدة

واشنطن: متابعات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، إنه سيلتقي مع لجان الطوارئ ولجان الشباب والمرأة في السودان في إطار الجهود لإحلال السلام بالبلاد.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن على جميع الأطراف السودانية الالتزام بمحادثات السلام، مشيراً إلى التطلع إلى رجوع أطراف النزاع لمبادرة منبر جدة.

وقادت الولايات المتحدة والسعودية، سلسلة من المحادثات بين الجانبين لكنها لم تفض إلى نتيجة.

والشهر الماضي، عينت الولايات المتحدة بيرييلو مبعوثاً خاصاً للسودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء.

وأوضح بيرييلو وفي مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية أن نساء السودان عملن على تمكين الديمقراطية والسلام، وعبر عن رغبته في رؤية تقدم في الموقف الإنساني بالسودان.