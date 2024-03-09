خطة لحل معوقات التعدين بالولاية الشمالية

دنقلا: ابتهاج متوكل

أعدت الشركة السودانية للموارد المعدنية، خطة لحل الإشكاليات التي تواجه عمل شركات التعدين بالولاية الشمالية، وذلك بالتنسيق مع حكومة بالولاية والمجتمع المحلي، والجهات ذات الصلة.

وتفقد مدير عام الشركة محمد طاهر عمر، ميدانياً أوضاع بعض الشركات العاملة بالولاية، وقال في تصريح صحفي، إن اجتماعاً مشتركاً ضم وفد شركة الموارد المعدنية، وحكومة الولاية الشمالية وشركات التعدين، استعرض كل المعوقات التي تواجه نشاط الشركات، ثم وضع الحلول الناجعة لها.

وتعهد محمد طاهر، باستقرار نشاط التعدين بالولاية الشمالية في الفترة القادمة، وزيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات، لافتاَ إلى استعادة كل الشركات العاملة في قطاع التعدين بالشمالية، موضحاَ أن قطاع التعدين يشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة ما بعد 15 أبريل من العام الماضي، مؤكداً على جهود الشركات العاملة خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد، وأضاف: الشركات ساهمت بنسبة كبيرة في زيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات، داعياً العاملين في مجال التعدين لمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج حتى يسهم قطاع المعادن في بناء سودان مابعد الحرب.