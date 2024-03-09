الفريق جابر ينقل للوزيرة لولوة شكر السودان لقطر حكومةً وشعباً لوقفتهم ومساندتهم المستمرة للشعب السوداني  

بورتسودان: السوداني

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبرهيم جابر بمكتبه ببورتسودان اليوم، وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي القطرية السيدة لولوة الخاطر، والتي قدمت دعم الحكومة القطرية للشعب السوداني في الأزمة الراهنة.

ونقل الفريق جابر تحايا وشكر، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة لدولة قطر حكومةً وشعباً وللمنظمات القطرية لوقفتهم ومُساندتهم المستمرة للشعب السوداني وللمُساعدات الإنسانية التي ظلت تقدمها للسودان.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المتعاظمة التي ظلت تضطلع بها الحكومة القطرية في دعم ومُساندة الشعب السوداني بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأوضح السفير عبد الرؤوف عامر مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي عقب اللقاء أن السيدة وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي القطرية وصلت السودان برفقة طائرة مساعدات طبية و50 ألف سلة غذائية، مُضيفاً أنّ السيدة لولوة أعربت عن أملها في تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.