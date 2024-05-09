وزارة العدل: نشر قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤ بالجريدة الرسمية

بورتسودان: السوداني

قال وزير العدل، مولانا د. معاوية عثمان محمد خير، إن كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤، قد اكتملت.

وأوضح أن وزارة العدل تعمل على إعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين، مراعيةً عدم تداخل أو تعارض مواده مع مواد قوانين أخرى.

وأضاف وزير العدل: “إجازة مشروعات القوانين لها إجراءات دقيقة ومحددة لا بد أن يمر بها مشروع القانون؛ تفادياً لأي أخطاء قد يترتّب عليها فوات لحقوق الدولة والمواطن”.

مبيناً أن قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤ تم نشره بالجريدة الرسمية، بالإضافة لعدد من المراسيم الدستورية الصادرة عن رئيس مجلس السيادة – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.