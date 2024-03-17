عودة شبكة (زين) إلى مدينة أم درمان بخدمة الجيل الرابع

أم درمان: السوداني

عادت قبل قليل شبكة (زين) تدريجياً لمدينة أم درمان، بخدمة الجيل الرابع، وذلك بعد عمل فني كبير ومجهودات مقدرة للفرق الفنية

وقالت الشركة ان عودة تغطية شبكة زين لأم درمان ضمن سعيها لإكمال عملية الربط الشبكي بين كل الولايات بمقسم مدينة بورتسودان الجديد.

الجدير بالذكر ان تغطية زين لمدينة أم درمان تمكن المواطنين من استخدام تقنية الجيل الرابع والجيل الثالث التي توفر سرعات انترنت عالية في عدد من محليات أم درمان، ويتوقع أن تعلن الشركة عن عودة خدماتها في عدد من المدن السودانية في القريب العاجل.