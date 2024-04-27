البرهان يمنح المُشاركين من القوات النظامية والمستنفرين أوسمة وأنواطاً

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً قضى بموجبه منح ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى من الضابط المعاشيين والجهات الاعتبارية والمرافق الأخرى المشاركين في معركة الكرامة (وسام الكرامة)، كما قضى القرار بمنح ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى

والمُستنفرين من المواطنين المشاركين في معركة الكرامة (نوط الكرامة).

ومنح القرار، المستحقين لوسام ونوط الكرامة المُكافآت الممنوحة للأوسمة والأنواط كما جاء في القرار، على أن يسري القرار اعتباراً من 15 أبريل العام الماضي.