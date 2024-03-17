لجان مقاومة الحصاحيصا: المليشيا فقدت السيطرة تماماً على قواتها ورصد حالات اغتصاب بمحيطي السوق والمستشفى

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إن مليشيا الدعم السريع فقدت السيطرة تماماً على قواتها المنتشرة في المدينة، مع ظهور تفلتات في مختلف أنحاء المدينة، ليس فحسب، بل إنّ المدينة شهدت اشتباكات بين المليشيا في الأيام السابقة، مما ينذر بخطر كبير.

وأكد بيان للجان اليوم الأحد، استمرار نهب المواطنين في مختلف الأماكن وخاصة تجاه سوق الملابس والطواحين.

وأشار البيان إلى رصد عدد من حالات الاغتصاب في محيطي السوق والمستشفى العام.

وأكد البيان، استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن المدينة مع استثمار المليشيا في الاتصالات عبر إيجار شبكة الاستار لينك بأسعار متفاوتة وفي مناطق مختلفة.

وكشف البيان عن شح في السلع الأساسية والمواد الغذائية بشكل عام وانعدام للسيولة بسبب انقطاع الاتصالات، مما أدى إلى فقدان المواطنين لأبسط مقومات الحياة.

وبشأن الوضع الصحي، أكد البيان، عودة مستشفى الحصاحيصا العام للعمل بعد أن توقف بسبب الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى نُدرة نسبية في الأدوية بسبب قطع الإمداد للصيدليات، وخروج أغلب الصيدليات عن العمل، وانعدام أدوية مرضى السكري وأغلب الأدوية الدائمة عدا أدوية الضغط موجودة بشكل ضئيل.