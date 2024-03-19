وزير الزراعة والغابات: الوضع ليس كارثياً والكميات الموجودة من الغذاء تكفي لسد حاجة السودان

بورتسودان: رحاب فريني

أكّـد وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبو بكر عمر البشرى، أن الموسم الزراعي مبشرٌ رغم ظروف الحرب وتأثر بعض الولايات بعدم زراعة المساحات المستهدفة، وكشف عن تقرير مشترك بين وزارة الزراعة والغابات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التقرير أكّـد أنّ السودان لن يجوع.

وقال البشرى في المؤتمر الصحفى الذى جاء تحت عنوان (تقديرات الإنتاج وإمدادات الغذاء) بقاعة مؤتمرات أمانة حكومة البحر الأحمر، إنّه على الرغم من دخول المليشيا المتمردة لبعض المساحات الزراعية بالولايات ومنع دخول المدخلات الزراعية خاصةً إلى ولايات دارفور والجزيرة والخرطوم، قال إنّ الوضع ليس كارثياً والكميات الموجودة تكفي لسد حاجة السودان، وأضاف أنّ إنتاج هذا العام ليس كالأعوام السابقة، وعزا ذلك للحرب، ودعا البشرى المنظمات الدولية والأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل إيصال المدخلات الزراعية والغذاء لمناطق الصراع.

وفي ختام المؤتمر، تمت إجازة التقرير المشترك لوضع الأمن الغذائي في السودان، المقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).