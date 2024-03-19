اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء: فقدنا (53) من كوادرنا منذ بداية الحرب

متابعات: السوداني

قالت اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان، إنها فقدت (53) من كوادرها الطبية والصحية والعاملين في القطاع الصحي وطلاب الطب، منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل 2023م وحتى 19 مارس 2024 بجميع ولايات السودان التي تشهد عمليات عسكرية.

وبحسب بيان اللجنة الذي نشرته على صفحتها على الفيسبوك اليوم، فإن معظم الشهداء سقطوا نتيجة طلق ناري أو سقوط دانة على منازل الضحايا، وعدد قليل من تمت تصفيته مُباشرةً، وحالتان نتيجة حادث مروري.

واحتلت ولاية الخرطوم ــ التى انطلقت منها الحرب المركز الأول فى عدد الشهداء، تليها ولاية الجزيرة، وولايات شمال وغرب كردفان وغرب وجنوب دارفور ومنطقة مروي بالولاية الشمالية وولاية القطارف.