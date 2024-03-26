الفريق إبراهيم جابر: الجيش لن يكون طرفاً في إي إتفاق سياسي

متابعات: السوداني

أوضح عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق، إبراهيم جابر، أن القوات المسلحة لن تكون طرفاً في إي إتفاق مع السياسيين، وأن القوات المسلحة هي الجيش الوطني الوحيد ولن تقبل بإي رديف.

وشدد جابر على فترة إنتقالية تقودها حكومة تكنوقراط تضطلع بترتيب شؤون الشعب السوداني وتهيئته لانتخابات حرة ونزيهة يحدد فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وقال جابر خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاه بالقضارف بحضور قائد المنطقة وقادة الفرق والمستنفرين في الكتيبة الاستراتيجية، “أن الحرب مخطط أكبر من الذين نفذوها” مشيرا إلى وجود تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب.