الفريق أول البرهان: لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر التمرد والخلاص من المجرمين ليعيش الوطن بسلام

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لدى تفقده الخطوط الأمامية للمتحركات بولاية نهر النيل:

التحية للشعب السوداني وللقوات المسلحة والأجهزة النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمقاومة الشعبية لتصديهم ودحرهم لهذا التمرد

*لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمرو هذا البلد الكريم والذين استباحو ممتلكات المواطنين ومارسو ابشع الانتهاكات واغتصبو بناتنا الحرائر في الخرطوم والجنينة والجزيرة