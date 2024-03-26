مجلس السيادة يُدشِّن برنامج استعادة الخدمات بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

دشّن مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الاتحادية اليوم، برنامج استعادة الخدمات بولاية الخرطوم وهي الخدمات التي استهدفتها المليشيا المتمردة وأحدثت فيها أضراراً كبيرة في الكهرباء والمياه والاتصالات ومراكز الشرطة ودعماً لهذه الخطوة، قاد الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام وفداً اتحادياً تفقد عدداً من المرافق الخدمية بصحبة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وضم الوفد الاتحادي كلاً من وزير الطاقة والنفط محيي الدين نعيم ووزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر وممثل وزارة الداخلية والمفتش العام لجهاز المخابرات العامة والمدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة.

ووقف الوفد بمكتب الثورة الحارة التاسعة على استعادة نظام الدفع المقدم للكهرباء وهي خطوة مهمة لإيقاف التوصيل العشوائي للكهرباء وترشيد استهلاكها واستمرارها. كما تفقد الوفد فرق العمل الميداني لطواريء الكهرباء التي ستعمل على صيانة وإعادة التيار الكهربائي لأحياء أم درمان القديمة تمهيداَ لعودة المواطنين.

وحث الفريق جابر، العاملين في الكهرباء لمضاعفة جهودهم لأنّ المواطن ينتظر عودة التيار حتى يعود ويستقر في بيته.

من جهته، قال والي الخرطوم إنّ الولاية استلمت من الوفد دعماً مقدراً لتوفير المياه والكهرباء ودعماً مالياً للمواطنين، فضلاً عن الوعود بدعم بقية المحطات. وزار الوفد، سلاح المهندسين والتقى القائد والضباط والجنود واستمعوا إلى تنوير من الفريق جابر حول جهود استعادة خدمات المياه والكهرباء وتوقّفت الزيارة في محطات الكهرباء بشارع الأربعين وكهرباء المهندسين اللتين تعرضتا لأضرار كبيرة وهي ضمن برنامج إعادة تأهيل محطات الكهرباء. واختتم الوفد زيارته بتفقد أحوال دور الإيواء وذلك بزيارة مركز إيواء الحارة ٢١ ووقفوا على أحوال الوافدين وقدموا لهم دعماً عينياً.