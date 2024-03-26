الجيش يطالب المواطنين بالابتعاد عن تجمعات المليشيا

الخرطوم: السوداني

طالبت القوات المسلحة، المواطنين بالابتعاد عن مناطق تجمُّعات مليشيا آل دقلو الإرهابية بمختلف أنحاء البلاد، والتي تعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة لضربات قواتنا الجوية.

وأكد بيانٌ للناطق الرسمي اليوم الثلاثاء: “حرص القوات المسلحة التام على تفادي إلحاق أي أضرار يمكن أن تطال المواطنين والأعيان المدنية طبقاً للمعايير الدولية للاستهداف، في الوقت الذي ترصد فيه تعمد المليشيا المتمردة، اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، وذلك من خلال استخدامهم للمنازل والأعيان المدنية مواقع عسكرية، على غرار ما يجري بجنوب كردفان وشمال وشرق دارفور وكل مناطق تواجدهم”.