المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يبحث مع السلطات المصرية الجهود المبذولة لوقف الحرب في السودان

القاهرة: السوداني

بحث مساعد وزير الخارجية المصري، مدير إدارة السودان وجنوب السودان، السفير حسام عيسى، بمقر وزارة الخارجية المصرية مع المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، يرافقه سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى، الجهود المبذولة لوقف الحرب في السودان.

وتناول اللقاء “الجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، إلى جانب إمكانية فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر ودول الجوار في هذا المجال”.