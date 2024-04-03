الخرطوم تدرس خارطة طريق للعودة الآمنة إلى أحياء أم درمان القديمة

أم درمان: السوداني

وجّـه اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بوضع خارطة طريق للعودة الآمنة الى أحياء أم درمان القديمة التي تم تحريرها مؤخراً.

وتتضمّن الخارطة إجراء مسح صحي وبيئي شامل للأحياء السكنية تتوافق مع مكافحة النواقل والنفايات وإزالة المتاريس ومكافحة الآفات واستكمال نقل الجثث والأجسام الغريبة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير من هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن سير العمل في تأهيل المحطات لتوفير الإمدادات للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، فيما تقوم إدارة الكهرباء حالياً بحصر الأضرار التي لحقت بالمحولات والأسلاك والشروع في الصيانة، كما تقرّر عقد اجتماع مُوسّع مع ممثلين من المواطنين للاتفاق على رؤية مشتركة.

وكان الاجتماع قد استمع إلى تقارير عن العون الإنساني وعمل المنظمات وضرورة إحكام التنسيق المشترك لتغطية كل الفئات المستهدفة، فيما أشاد الاجتماع بحملات النظافة التي انتظمت محلية كرري.