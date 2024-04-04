البرهان: سنحتفل قريباً بالنصر

متابعات: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، انهم سيحتفلون قريباً بالنصر، وسيحتفل كل الشعب السوداني بالانتصار على مليشيا آل دقلو المتمردة على الدولة.

وحيا البرهان، ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية بعطبرة، مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.

مشيداً بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان المليشيا المتمردة.

وجدد رئيس مجلس السيادة، تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريباً.