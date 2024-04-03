لجنة أمن ولاية نهر النيل تعيد حظر التجوال إلى الساعة 12 مساءً

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل، إعادة حظر التجوال بمحليات الولاية إلى الساعة 12 مساءً وحتى الخامسة صباحاً تقديراً لظروف المواطنين.

وكانت لجنة أمن الولاية عدلت زمن الحظر إلى الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً بعد هجوم بمسيرة على إفطار لكتيبة البراء بن مالك بمدينة عطبرة أمس الثلاثاء.

وقالت لجنة أمن الولاية في بيان مساء اليوم الأربعاء: “ظلت لجنة أمن ولاية نهر النيل في حالة انعقاد دائم منذ الحادثة الإرهابية الغادرة التي استهدفت إفطاراً رمضانياً بمدينة عطبرة يضم مدنيين أبرياء ونساءً وأطفالاً في عدوان غادر يتجاوز كافة الأعراف والقيم الدينية والإنسانية.. وبعد اطلاع والي الولاية – رئيس لجنة أمن ولاية نهر النيل وبقية أعضاء اللجنة على الموقف الأمني، تقرّر

حظر تجوال الأشخاص والمركبات داخل الولاية يومياً من الساعة 12 مساءً وحتى الخامسة صباحاً، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الخميس، استشعاراً لبركة العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وتقديراً لظرف الأسر الكريمة وهي تستقبل عيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا وهي منتصرة على الأعداء والمتآمرين”.

وتابع البيان: “ستواصل الأجهزة الأمنية القيام بواجبها في الانتشار والرصد والمتابعة وحسم كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مواطني الولاية”.